8-M

La Sageta de Foc de Tarragona acollirà les experiències de treballadores dels sectors més feminitzats

El proper dissabte 7 de març, vigília del Dia Internacional de les Dones Treballadores, l’Esquerra Independentista organitza un acte polític per donar veu i visibilitat a sectors laborals feminitzats i precaritzats.

Al Casal Popular Sageta de Foc, a les 18h, treballadores de la neteja, del servei d’atenció domiciliària i de sanitat explicaran la situació en la que desenvolupen la seva activitat laboral i les lluites que estan duent a terme. El col·lectiu feminista Cau de Llunes, la CUP, l’organització juvenil ARRAN i Endavant (OSAN) han convidat a representants de tres sectors laborals relacionats amb les tasques de cura que, malgrat són essencials, estan invisibilitzats.

Concretament, intervindran treballadores de l’empresa Tempo, que ha estat al focus mediàtic per les diverses protestes i vagues que han motivat els reiterats impagaments; treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona que també estan immerses en una lluita per una millora de les seves condicions laborals; així com treballadores que participen al Grup de Treball en defensa de la Sanitat Pública, que desenvolupa una lluita activa per un model 100% públic que garanteixi unes condicions dignes per al conjunt de professionals de l’àmbit de la salut.

L’acte, que porta per títol “Feminisme per canviar-ho tot!”, és el preludi d’una campanya que vol impulsar el conjunt d’organitzacions de l’Esquerra Independentista a Tarragona per tal d’assenyalar el sistema capitalista i patriarcal com a responsable de la misèria i l’explotació de les classes populars i construir alternatives.