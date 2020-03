Covid-19

La CUP demana mesures immediates a Granollers i a la resta del país davant del primer cas de Covid-19 a la ciutat

Davant la situació que vivim a nivell social arran del Covid-19, la CUP posa de relleu la necessitat a Granollers i a la resta del país de reforçar el sistema d'Atenció Primària com els CAP Vallès, Sant Miquel i Granollers Nord, amb un pla de pressupost i recursos necessaris per a poder garantir la universalitat de l'atenció 100% pública necessària. Donar les eines necessàries per resoldre els dubtes i les consultes sobre el Covid-19, en aquest sentit, habilitar, de forma indefinida i sense compensació la gratuïtat de l'atenció telefònica a través del 061.

També posar a disposició pública la totalitat dels recursos sanitaris: L’administració pública s’ha de reservar el dret d’habilitar per al sistema públic de salut, de forma indefinida i sense compensació, totes les places de sanitat privada que siguin necessàries per a la gestió d’aquesta crisi. A Granollers això hauria d'incloure la part privada de l'Hospital General de Granollers i centres privats com la Mútua del Carme.

Paral·lelament, la CUP apunta que resulta indispensable la suspensió de la lliure compraventa de material sanitari sensible tal com mascaretes o gel desinfectant i el traspàs de tot l’estoc i producció a mans públiques per a la seva distribució sota criteris d’interès comú i no en base a l’interès privat, que subordina les necessitats a la capacitat adquisitiva.

La formació consiedra que cal Assegurar el manteniment de les cures amb dignitat: En cas que la gestió del virus acabi comportant el tancament de centres destinats al treball de cures tals com els dirigits a l’atenció a la tercera edat o els centres educatius, l’administració pública ha d’impedir que això suposi la desatenció de cap persona depenent. Recursos sociosanitaris privats a disposició de l'administració pública en el mateix sentit que l'anterior.