Comerç

La CUP de Reus engega la campanya #ReusDeProximitat per afavorir el comerç local i de proximitat

La campanya #ReusDeProximitat, engegada per la CUP, pretén protegir el petit comerç i els autònoms després de comprovar que amb l’estat d’emergència molts productors locals “tenen una major dificultat en donar sortida el seu gènere” o que els mercats municipals “han vist reduït el seu volum de compra, en contrast amb els supermercats”, en paraules del regidor Edgar Fernández.

La Candidatura d’Unitat Popular defensa el consum de proximitat i de petit comerç tot recordant que és la millor forma de protegir l’economia local i el desenvolupament del territori. En aquest sentit, Fernández recorda que “sovint les botigues petites són de base familiar i adquireixen els productes a petits productors del territori, trencar aquesta dinàmica en favor de les grans cadenes de supermercats tindria greus conseqüències socials, laborals i econòmiques”.

Aquesta setmana, el grup municipal cupàire ha presentat una sèrie de propostes en matèria laboral i econòmica per contrarestar les conseqüències negatives de la crisi del COVID-19. Entre d’altres, com a mesura compensatòria, posen sobre la taula utilitzar el superàvit de 3,5 milions d’euros per condonar impostos i taxes municipals així com l’IBI d’aquelles petites empreses que s’han vist obligades a tancar o a les famílies que han patit acomiadaments.



Per últim, els anticapitalistes recorden la importància de complir les mesures de seguretat a l’hora de sortir de casa i, en el marc de la campanya, també es recorda a les persones que ho necessitin que poden adreçar-se a la Xarxa de Suport Mutu de Reus mitjançant el correu suportmutu.reus@gmail.com. Una agrupació de persones voluntàries per ajudar a les més vulnerables o amb un confinament més estricte. Es tracta d’una iniciativa de cooperació entre la ciutadania “molt necessària, especialment durant aquests dies”.