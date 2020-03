La CUP Capgirem Barcelona exposa les mesures a prendre davant l'expansió del virus

La CUP Capgirem Barcelona ha manifestat que les mesures a prendre per l'expansió del CoVid-19 no poden oblidar a ningú. És per això que des de la CUP Capgirem Barcelona planteja les següents demandes a l’Ajuntament de Barcelona i proposen un seguit de mesures urgents:

Les beques menjador garanteixen un àpat als infants de moltes famílies sense recursos. El tancament de les escoles posa en risc aquesta ajuda a les famílies. Començant aquest mateix divendres, exigim una acció d’intervenció ràpida dels serveis municipals necessaris, en coordinació amb la Generalitat, perquè les famílies que ho requereixin rebin aquest menjar a casa.

Donem suport a les mesures extraordinàries de protecció de la gent gran de la nostra ciutat, però creiem que s’haurien d’ampliar amb propostes per evitar que hagin de fer desplaçaments no essencials, com per exemple, servei a domicili de productes essencials.

L’Ajuntament no pot deixar a les persones sense llar sense allotjament. És per tant necessari no només mantenir oberts els albergs que existeixen actualment, també aprofitar el tancament d’espais públics i convertir-los en allotjaments d’emergència per a totes les persones sense llar de de la ciutat.

Per afrontar les situacions de pobresa energètica, demanem que l’Ajuntament de Barcelona doni ordre a Aigües de Barcelona, com a accionista a no tallar l’aigua de cap llar, sigui quina sigui la seva situació, fins a la finalització de la crisi. També, l’Ajuntament ha d’exigir la mateixa mesura a les operadores de llum i gas, i hauria de garantir que les persones grans que gasten gas butà, puguin continuar rebent les bombones.

Exigim que l’Ajuntament de Barcelona defensi activament la suspensió de tots els desnonaments durant -com a mínim- un mes, per no posar en risc les families, les treballadores municipals (SIPHO i serveis socials) i les plataformes veïnals que aturen desnonaments.

S’ha de garantir que les treballadores de Serveis Socials, SIPHO, SARA/PIAD, etc. tinguin tota les mesures de protecció i cures necessàries per evitar problemes de salut, i que qualsevol persona que treballi de cara a les veïnes i formi part d’algun dels col·lectius vulnerables, tingui permís retribuït al 100% des d’aquest divendres mateix.

Que en hores punta, tots els vehicles del transport públic de la ciutat -Metro, Bus i Tram- es posin en circulació per evitar grans aglomeracions, treballant amb els sindicats per poder assumir aquesta càrrega extra. Cal també realitzar la desinfecció diària dels busos i convois. A més, s’han de posar en marxa totes les mesures sanitaries necessàries per protegir i evitar contagis de les treballadores del transport públic.