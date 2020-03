lluita institucional

La comissió de Grans Runes de la CUP Tarragona presenta una nova campanya per revitalitzar l’espai públic

La Comissió de Grans Runes de la CUP inaugura un cicle de taules rodones als barris de la ciutat per tal de posar sobre la taula mesures per revitalitzar i dignificar l’espai públic. Aquesta campanya, que engega demà a la Part Baixa, també pretén generar propostes d’accions per fer dels nostres barris un espai més amable.

Des de Grans Runes afirmen que degradació de l’espai públic a Tarragona és una realitat que està comportant que aquest sigui menys gaudit i transitat en algunes zones, i sobreexplotat en altres, “aquest fet evidencia la necessitat d’impulsar propostes que tornin a omplir de vida les places i els carrers pel gaudi de la població”. És per això que des de la Comissió han volgut generar aquests espais de trobada entre entitats i experts i confien que d’aquí en sorgeixin “accions i propostes a desenvolupar al barri per contribuir a la seva dignificació”.

La campanya té el títol “Gent del barri” i oferirà la primera taula rodona demà a les 19h al local de l’AAVV del Barri de Port, amb la participació d’aquests, la Xarxa la Marina, el col·lectiu CreActives i en Pedro Redondo, promotor del Cooperativisme i l’Economia Social i Solidària.