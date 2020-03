Antimilitarisme

La campanya Banca Armada denuncia que Bankia i el Banc Sabadell financen la indústria de la guerra i de control fronterer i la producció d’armes nuclears

Activistes de la campanya Banca Armada han denunciat avui els vincles de Bankia i Banc Sabadell amb la indústria de la guerra.

Degut a l’alerta sanitària i a les mesures de seguretat decretades a causa del Covid-19, la junta d’accionistes de Bankia -que ha tingut lloc aquest matí- i la de Banc Sabadell -ahir a la tarda- s’han fet ‘en línia’, pel que els activistes de #NoBancaArmada que havien d’intervenir només han pogut (en el cas de Banc Sabadell, i en representació d’accionistes crítics amb l’entitat bancària amb un total de 107.816 accions), enviar la seva intervenció per correu.

Tot i això, des de la campanya Banca Armada s’ha difós un vídeo per a cada entitat bancària amb el contingut de la intervenció prevista per tal de donar a conèixer i denunciar les inversions que realitzen en empreses de la indústria d’armament.

Bankia i la seva inversió en el negoci de la militarització de fronteres

Edgard David Vega, activista de la campanya i membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, ha denunciat que Bankia continua invertint o concedint crèdits a una sèrie d’empreses vinculades amb el negoci de la guerra i la militarització de les fronteres: “Hem pogut confirmar que en el període 2014-2019 la seva relació amb la indústria de l’armament s'ha materialitzat amb una suma total d'inversions i finançament que ha ascendit a més de 85 milions d'euros".

Bankia va atorgar 55 milions d’euros en crèdits a l’empresa MAXAM el 2014, i va finançar en quasi 30 milions d’euros a INDRA, empresa que dedica al voltant del 27% de la seva producció a desenvolupar electrònica militar, simuladors de vol, sistemes de tir i defensa electrònica.

El cas d’INDRA és especialment flagrant perquè, tal i com ha assegurat Maria Faye, presidenta de Diomcoop (cooperativa que busca alternatives dignes a persones vulnerables en situació irregular), també “es lucra amb la gestió de les polítiques de control fronterer que vulneren els drets fonamentals de les persones refugiades que fugen de territoris en conflicte com el Iemen”.

El Banc Sabadell finança la producció d’armes nuclears

L’informe Shorting our security: Financing the companies that make nuclear weapons publicat el passat juny per PAX, Profundo i ICAN revela com aquest banc ha continuat donant el seu suport financer a AECOM i han començat a finançar General Dynamics, dues empreses que contribueixen a la producció d’armes nuclears.

Antoni Tatay, de Justícia i Pau de València, i activista de #NoBancaArmada, ha subratllat que “General Dynamics va tancar el passat mes de desembre el contracte de construcció naval militar més gran de la història, un acord de 22 bilions de dòlars per a 9 submarins nuclears nous”.

El Banc Sabadell també ha augmentat el finançament en una altra indústria de la guerra com és AECOM, triplicant el seu suport a aquesta empresa entre 2017 i 2019, amb una suma total de més de 65 milions d’euros. AECOM treballa en el Laboratori Nacional Lawrence Livermore, on participa en la recerca, disseny, desenvolupament i producció d'armes nuclears.

Susi Snyder, líder de PAX No Nukes Project i coordinadora de ‘Don’t bank on the bomb’ -organització que ofereix informació sobre les empreses relacionades amb la producció de components clau per a les armes nuclears- confirma que Banc Sabadell manté relacions econòmiques amb AECOM i General Dynamics: “qualsevol arma nuclear es produeix amb la intenció d’aniquilar ciutats. Banc Sabadell té l’opció de tancar aquestes relacions avui mateix i contribuir amb la fi de les armes nuclears a la Terra”.

Els activistes de la campanya Banca Armada conclouen: “volem que canviïn les seves polítiques d’inversió i finançament. És hora de deixar d’invertir i treure rèdits d’aquest negoci de la guerra”.

La campanya també participarà de forma virtual a la pròxima junta de Banco Santander gràcies als vots que accionistes d’arreu de l’estat han delegat a la campanya Banca Armada per denunciar les males pràctiques d’aquestes entitats bancàries en el negoci de la guerra.

Sobre la campanya Banca Armada

La campanya està formada actualment per vuit organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC, FETS i Fundació Novessendes- que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org