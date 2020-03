Covid-19

L’Obra Cultural Balear ajorna les activitats programades i l'assemblea general de socis

L’Obra Cultural Balear, d’acord amb la línia de mesures anunciades per la Presidenta del Govern, sentit-nos interpel·lats per la crida a la responsabilitat llançada des de les nostres institucions i amb la voluntat de col·laborar en la contenció de l’anomenat 'coronavirus', ha decidit ajornar totes les activitats programades a Can Alcover fins dia 30 de març de 2020. Tot restant a l’espera l’evolució de les recomanacions que es vagin emetent des del Govern.

Aquest ajornament comporta la cancel·lació temporal de totes les activitats i reunions previstes durant el període a Can Alcover, que romandrà tancat al públic. Entre els esdeveniments ajornats hi ha l’assemblea anual de socis del proper divendres 20 de març, que es tronarà a convocar tan aviat com les condicions ho permetin.

En relació a l’equip tècnic de l’OCB, s’han donat instruccions de reduir al mínim imprescindible les reunions internes i prioritzar el teletreball.

Pel que fa a la Xarxa Territorial, s’han traslladat aquestes decisions i es deixa al criteri de cada localitat valorar la conveniència d’aplicar les mesures de contenció que es considerin adients al respecte.