Covid-19

Guanyem Badalona exigeig mesures excepcionals per als col·lectius més vulnerables

El grup municipal s’ha posat a disposició de l’ajuntament per col·laborar en la gestió de la crisi pel Coronavirus, i reclama al govern cooperació amb tots els grups municipals.

L’organització política fa dies que està en contacte amb diverses entitats de la ciutat per conèixer la seva situació davant l’emergència i quines són les necessitats més urgents.

Aquest migdia el govern de Badalona ha convocat una junta de portaveus per informar als grups municipals de l’evolució de l’epidèmia pel Coronavirus a Badalona i les mesures que s’estan prenent des de la institució. El grup municipal de Guanyem Badalona ha expressat aquest matí al govern la seva disposició a col·laborar en la gestió de la situació d’emergència, i en aquest sentit li ha traslladat la petició de cooperació.

Ahir Dolors Sabater publicava al seu Twitter la reclamació que durant els dies que durin les mesures excepcionals contra l’epidèmia, s’aturin els desnonaments a la Ciutat. En paraules de la Presidenta del grup, “Els veïns tenen dret a un habitatge digne, i també a mobilitzar-se per defensar-ho. Per això, seguim lluitant perquè no es desnoni mai més a ningú, i reclamem que s’aturin tots els desnonaments durant aquests dies d’excepcionalitat. Celebrem que s’hagi obert aquesta possibilitat per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”.

Les mesures que reclama el partit de Sabater inclouen la garantia d'abastaments alimentaris per totes les famílies en situació de vulnerabilitat, i especialment pels infants que no accedeixen als menjadors escolars. També demanen extremar l’atenció a la violència de gènere, que ha crescut en altres països durant els períodes de confinament.

A més, els membres de la organització municipalista exposen que han començat a treballar “a gran velocitat amb entitats de tota la ciutat per teixir una xarxa veïnal de suport a qui es trobi en una situació de més risc aquests dies”.