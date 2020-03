COVID-19

El comitè d'empresa de l'Hospital Santa Caterina denuncia que els treballadors han de reutilitzar mascaretes i bates d'un sol ús

El comitè d'empresa de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha denunciat la manca de protecció per a sanitaris. Els representants dels treballadors afirmen que han de compartir mascaretes de protecció del tipus FFP3 o utilitzar les FFP2 i mascaretes quirúrgiques durant set dies o més. Per altra banda, el comitè ha explicat que els sanitaris han de ruixar les bates impermeables al sortir de l'habitació per netejar-les, quan se suposa que son d'un sol ús. Per això creuen que aquestes bates no tenen el mateix nivell de protecció que quan s'estrenen. El comitè d'empresa apunta a la manca de material com el principal factor de l'elevat contagi de personal sanitari. Actualment, ja hi ha més de 100 treballadors infectats per coronavirus a l'hospital Santa Caterina.