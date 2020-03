habitatge

Convoquen vaga de pagament de lloguers

El Sindicat de Llogateres ha convocat una vaga de pagaments dels lloguers per aquest dimecres, ja que milers d'inquilins no podran assumir aquesta despesa per la crisi del coronavirus.

El sindicat ha impulsat la convocatòria a Catalunya, que reclama també, una renda bàsica que complementi la pèrdua d'ingressos de les famílies i descarta que la proposta de l'Estat sigui que els llogaters acumulin el deute amb el propietari durant aquests mesos de crisi i posteriorment el retornin.