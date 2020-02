En defensa del territori

Santa Maria del Camí tramita el projecte urbanístic més gros de la seva història recent

Santa Maria del Camí (Mallorca) ha iniciat els tràmits per a la consumació d'un projecte urbanístic que podria transformar el poble. Es tracta d’una nova urbanització que aniria de Son Dolç a sa Vileta, entre la carretera de Consell i el camí de Muro.

Si aquest projecte segueix la seva tramitació, s'urbanitzaran gairebé 7 hectàrees (69.400 m. aproximadament) quasi 10 quarterades. Aquesta nova urbanització implica l'edificació de 411 pisos i 112 xalets i podria acollir més de 2.000 nous residentsa un nucli urbà que ara té un cens de 6.000 residents.

Aquesta nova urbanització provocaria un creixement de més d'un terç de la població del nucli urbà, i de quasi un 30% de la població del terme municipal. Tota la urbanització estarà conformada únicament per habitatges particulars (xalets i pisos), i segons el planejament municipal permetria l'ús turístic en forma d'hotels i apartaments. Tot indica però, que no es preveu ni un metre quadrat de zona verda, ni d'equipaments públics, ni previsió d'habitatges socials de promoció pública.

Es tracta, amb molta diferència, del projecte urbanístic més gran de la història delnucli de Santa Mariai el que tendrà un impacte més gran sobre la fesomia, les dimensions i la vida del poble, que quedarà desfigurat. La urbanització de fet, preveu edificar pisos i xalets, construccions que no corresponen a la tipologia tradicional d'unnucli de població històric com Santa Maria.

Un projecte del passat

El disseny de la urbanització va ser aprovat l'any 1988, quan el poble era molt diferent d'ara i tenia sols 4.000 habitants. Les necessitats i perspectives eren molt diferents de les actuals. Es tracta per tant d'un projecte concebut en una època expansionista en què els límits al creixement no eren tenguts en compte, i l'emergència climàtica o la saturació eren conceptes desconeguts. Ens trobam per tant, davant d'un projecte totalment obsolet i inadequat a les necessitats i reptes de Santa Maria i de Mallorca l'any 2020.

Aquesta gran urbanització accentuarà el dèficit d'infraestructures i serveis que ara ja té Santa Maria: educatius, sanitaris, administratius, esportius, socioculturals.. socioculturals... Santa Maria per exemple, té un notable dèficit de zones verdes i espais lliures públics. De fet al nucli urbà hi ha només 2,8 metres quadrats per habitant, quan la legislació actual n'exigeix 5. Amb la nova urbanització la proporció encara baixarà més, f ins a 2,1.

En definitiva, aquesta nova urbanització representa un atemptat urbanístic de primera magnitud i a més podria ser clarament il·legal. És per això que Terraferida estudiarà tot el projecte amb l'ajuda d'experts en dret urbanístic en les setmanes vinents i farà tot el possible per paralitzar lo.