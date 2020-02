Finançament

La Plataforma pel Dret a Decidir presenta el document "L'empobriment del País Valencià"

Una "fotografia" de la realitat valenciana per obrir el debat de com superar la situació i com canviar el model econòmic valencià.

Decidim Economia, sectorial de Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencia ha presentat aquest migdia el document "L'empobriment del País Valencià", una fotografia" de la realitat valenciana i amb l'objectiu d'obrir el debat de com superar la situació i com canviar el model econòmic valencià.

Amb aquest informe, la sectorial emplaça a totes les institucions valencianes, societat civil inclosa, a que s’arromanguen i es posin a la feina de trobar solucions a les dues coses, per una banda negociant un nou model de finançament amb hisenda pròpia, junt amb la condonació del deute històric causat per l’infrafinançament i per altra banda propiciant un canvi de model econòmic cap a sectors que generen valor afegit, vertebren el territori, dignifiquen a les persones, siguen sostenibles i procuren pel futur. No podem esperar més temps, ens cal ja iniciar urgentment les tasques per a poder revertir aquesta situació.

Es consiedra que la situació econòmica i social del País València és d’inferioritat respecte a altres autonomies de l’Estat Espanyol, tant en els indicadors econòmics com en la percepció d’una societat insuficientment vertebrada i amb sectors socials poc democràtics. Aquesta situació actual és el llegat que arribarà, si majoritàriament no ens posen en la feina per a revertir la situació, a les següents generacions que encara estan iniciant la seua vida i que ja afecta plenament a les que estan entrant en la seua vida adulta. Des de Decidum apunten que "el nou govern de l’Estat de caire progressista ens dona, almenys, una possibilitat d’encetar un diàleg de canvi".

Veuen que la situació actual no genera gaire optimisme, "sols hem de recórrer als indicadors més importants de l’economia valenciana en dades de 2018, (les últimes oficialment consolidades) que poden ser pitjors en els anys següents. Aquest enfilall de dades negatives en tots els indicadors no ens pot més que abocar a una conclusió: el model econòmic del País Valencià, a hores d’ara, no és viable per a la salut econòmica i social de la població, ni sostenible ambientalment. Aquest és un model generador de treball temporal, treball parcial, treball mal pagat, treball discriminador per edat i sexe, sobre la base d’uns sectors que aporten molt poc de valor afegit a l’economia valenciana, com es reflexa en el PIB i en la Renda per càpita, generador també de molts perjudicis ambientals per la depredació del territori, l’enfonsament de l’agricultura i la massificació de persones en la costa junt amb el despoblament i l’abandó en l’interior. El canvi de model econòmic és imprescindible i urgent".

D’altra banda, segons el document "el sector públic valencià ve patint un històric infrafinançament des de principis del segle XX, com a fet palès l’estudi "Capital público en España. Evolución y distribución territorial (1900-2012)" de la Fundación BBVA y el Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), a causa d’aquest infrafinançament, a hores d’ara i des de sempre, no tenim els ingressos suficients per a cobrir les despeses en els serveis públics gestionats, ni destinar recursos per a la seua regeneració i la inversió en noves prestacions, conseqüència del qual tenim uns serveis públics en deteriorament per falta d’inversió i un deute públic que suposa un 42% del PIB, xifrat en 47.000 milions d’euros, quantitat impossible d’assumir per la Generalitat. Resumint, en el repartiment del pastís financer estatal, som una comunitat pobra (PIB per baix de la mitjana estatal) que paga uns 2.000 milions d’euros a l’any i cobrim les nostres necessitats econòmiques elementals amb préstecs a tornar amb interessos".