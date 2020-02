lluita sindical

La Intersindical-CSC dona suport a la Plataforma Professionals Tercer Sector en lluita a les comarques gironines per reclamar la dignificació de les seves condicions de treball

La Intersindical-CSC dona suport a la Plataforma Professionals Tercer Sector en lluita a les comarques gironines per reclamar la dignificació de les seves condicions de treball

La Intersindical-CSC dona suport a la Plataforma Professionals del Tercer Sector. La Plataforma està formada per treballadors/es de centres residencials d’infants i famílies en risc d’exclusió social a la demarcació de Girona que denuncien la precarietat laboral amb què treballen i que se senten orfes i invisibles. Reclamen millores laborals en el marc de les negociacions d’un nou conveni col·lectiu d’Acció Social, que actualment estan bloquejades, i denuncien que els sindicats majoritaris, el Govern i la patronal els han abandonat. També defensen la tasca que fan amb la infància i l’adolescència, entomant, per exemple, l’arribada massiva de menors immigrats davant una societat que progressivament els oblida i els menysté.

Formen part de la Plataforma educadors/es, integradors/es i treballadors/es socials, psicòlegs i psicòlogues, professorat de secundària i professionals de la neteja que treballen en CRAE, CREI, centres d’acollida i pisos tutelats principalment de la comarca del Gironès. Critiquen que durant el darrer any arrosseguen impagaments i endarreriments de sou, la congelació del seu salari i que acumulen pèrdues de poder adquisitiu. En aquest sentit, la Plataforma està fent accions de protesta davant la seu de la Generalitat de Girona, amb el suport de la unió territorial del sindicat a les comarques gironines, i crida a continuar-les demà dimarts davant la seu de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a Barcelona. La Intersindical-CSC hi serà present per donar suport a les seves reivindicacions.