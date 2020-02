repressió

La Forja-Jovent Revolucionari us convoquem a una Roda de premsa davant del jutjats de Tortosa

Mobilització a Barcelona per demanar l'absolució dels encausats per encadenar-se al TSJC

El proper dissabte dia 15 La Forja-Jovent Revolucionari us convoquem a una Roda de Premsa davant dels jutjats de Tortosa per explicar el cas repressiu d’en Maurici, militant del nucli de Ribera d’Ebre. Ell, juntament amb altres persones de les Terres de l’Ebre està encausat per haver participat al tall de carretera de l’AP7 a l’Ampolla per la vaga del 21 F. A més també s’aprofitarà l’acte per donar visibilitat a la resta de represaliats de les Terres de l’Ebre per participar en el tall de La Jonquera. A la roda de premsa també hi participaran el Grup de Suport Antirepressiu de les Terres de l’Ebre i la Cup Terres de l’Ebre.