lluita institucional

La CUP Tarragona ja té data per la reunió de seguiment amb el govern de Ricomà

La CUP Tarragona va aprovar els pressupostos municipals d’ERC i ECP, un cop ja estaven tancats, a canvi del compromís d’incorporar partides que havien quedat fora, i que eren del tot prioritàries, mitjançant modificatius de crèdit. La condició posada per la CUP va ser fer un seguiment del grau de compliment d’aquest acord amb trobades bimensuals.

Durant aquest mes de febrer havia de tenir lloc la primera de les reunions de seguiment dels acords presos i avui, a tres dies d’acabar el mes, la CUP ha estat citada per realitzar la trobada amb el govern municipal. Aquesta serà el proper dimecres 4 de març.

La CUP lamenta que hagi calgut votar en contra dels modificatius de crèdit el passat Consell Plenari perquè el govern de Ricomà, finalment, hagi proposat una data per donar compliment al compromís adoptat. Amb tot, les conselleres de la CUP confien que en la reunió puguin veure passes per donar compliment als acords que es van prendre, tant per la investidura de Ricomà com alcalde al juny, com dels pressupostos municipals al desembre.