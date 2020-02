Mobilitat

La CUP Tarragona aposta pels camins escolars per combatre els problemes de trànsit i l’emergència climàtica

a Candidatura d’Unitat Popular constata que Tarragona “té problemes de mobilitat greus a les hores d’entrada i sortida de les escoles al centre de la ciutat” que comporten, tant problemes de trànsit derivats de l’aglomeració de cotxes mal estacionats, com des de la perspectiva ambiental, que xoquen frontalment amb la voluntat de combatre l’emergència climàtica. Per revertir la situació, la CUP proposa desenvolupar projectes de transport escolar de forma conjunta amb les escoles, implementar els camins escolars i aturar la permissivitat policial en front els estacionaments, de forma gradual.

La consellera Laia Estrada ha explicat que aquesta problemàtica succeeix de forma més aguditzada a les escoles concertades situades al centre de la ciutat i que “l’explicació no és altra que el fet que l’escola pública respecta molt més la zonificació escolar, de manera que el seu alumnat prové majoritàriament del mateix barri en el qual s’ubica l’escola”. La regidora Estrada ha apuntat que la segregació escolar és “una trista i greu realitat a Tarragona, i l’escola concertada hi ha tingut una responsabilitat”, tal com es va evidenciar a la Jornada: "Propostes per fer front a la segregació escolar" que es va dur a terme el passat 5 de desembre a l’IMET.

La consellera Estrada ha posat sobre la taula el fet que el passat Consell Plenari s’aprovés una moció per avançar-nos a la implantació de zones de baixes emissions a la ciutat, tal com dicta la normativa europea, alhora que no encara problemàtiques tan clares i evidents com l’aglomeració de cotxes a les entrades i sortides escolars. En el mateix sentit, les cupaires també han destacat que “es dóna la paradoxa” que moltes escoles en les quals es constata la problemàtica, tenen programes per combatre l’emergència climàtica i, fins i tot, formen part de la Xarxa d’Escoles Verdes, “però obvien la problemàtica generada en l’àmbit de la mobilitat”.

És per això que la CUP aposta per abordar aquesta problemàtica de forma valenta i decidida, seguint una de les línies estratègiques de la Conselleria municipal d’educació en relació a alienar la ciutat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Destaquen la importància de promoure alternatives de transport escolar que es treballin conjuntament amb les escoles, per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat provinent d’altres municipis, així com d’impulsar el projecte dels camins escolars a la ciutat.

En relació als camins escolars, la consellera Eva Miguel ha recordat que el PMUS 2012-2017 ja els contemplava. Aquest preveia començar a impulsar-los el 2014 i que el 2017 en fossin efectius entre quatre i sis, enllaçant el centre amb els barris de Ponent i Sant Pere i Sant Pau. La consellera Miguel ha ressaltat que ja el 2018 la CUP va presentar una moció per la millora de la seguretat en l’àmbit de la mobilitat al voltant dels centres escolars que reivindicava la necessitat de donar compliment al PMUS a l’hora de desenvolupar els camins escolars i que va a ser aprovada per unanimitat, “però no es va implementar, com la majoria de propostes incloses a un pla de mobilitat que es va quedar de forma casi exclusiva en la part recaptatòria”. L’objectiu d’aquesta iniciativa és, segons la regidora Miguel, apostar i generar una mobilitat infantil saludable, sostenible i segura que ajudi a “fomentar l’autonomia dels infants, hàbits saludables, reduir el nombre de vehicles i la contaminació ambiental, així com impulsar l’accessibilitat dels equipaments per tothom, recuperant espais infantils”.