eleccions 2020

La CUP encara el debat davant les properes eleccions

La CUP debatrà aquest diumenge en Consell Polític Extraordinari la proposta política amb què concorrerà a les eleccions autonòmiques i al finalitzar, farà una roda de premsa per explicar els acords de la trobada.

La CUP encara el debat i votació d’una proposta política per iniciar el procés de configuració de l’espai electoral amb què es presentarà a les pròximes eleccions autonòmiques, tot i que no s’hagin convocat formalment. En aquest sentit, el proper diumenge 1 de març, els anticapitalistes es trobaran en Consell Polític extraordinari a Barcelona per consensuar una proposta, que ha estat treballada dins del Procés 50/60, sorgit de l’Assemblea Nacional de Celrà, i el posterior debat corresponent amb la militància.