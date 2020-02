Tempesta Glòria

Entitats ecologistes i experts signen un manifest amb propostes per regenerar la Tordera

El proper 5 i 6 de març, en el marc de les jornades de “Gestió i Governança de recursos naturals” que es celebrarà al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, es farà una lectura del manifest i posterior debat

Tram amb cúmuls de restes vegetals generades després de la crescuda. Aquestes són clau per a espècies sensibles com la llúdriga perquè alenteixen el cabal augmentant la càrrega tròfica i la disponibilitat de refugis.

Tram amb cúmuls de restes vegetals generades després de la crescuda. Aquestes són clau per a espècies sensibles com la llúdriga perquè alenteixen el cabal augmentant la càrrega tròfica i la disponibilitat de refugis | Autor:

El temporal Glòria va portar associada una crescuda important del riu Tordera (Torderada) que va ocasionar una sèrie d’efectes a les zones pròximes al riu i als seus principals afluents. Malauradament, després del temporal hi ha hagut declaracions i actuacions clarament precipitades sense seguir cap criteri tècnic o científic.

Justament per evitar els errors del passat i actuar d’una manera més adaptada a la realitat del territori que eviti danys importants, una dotzena d’entitats, i més d’una quarentena de científics, tècnics i estudiosos vinculats a la Tordera, han signat el Manifest: La Tordera després del temporal Glòria, i ara què?

Durant els propers mesos s’hauran de prendre decisions per adaptar l’ocupació de l’espai i les nostres activitats a aquest tipus de situacions, en el manifest s’identifiquen i prioritzen les actuacions que han de garantir fer front a noves Torderades i s’insta a les administracions a fer efectius els vuit punts que inclou.

Les propostes són clares i ben argumentades, les més immediates serien evitar les mal anomenades “neteges” de la llera, promoure l’eixamplament del riu i rieres, o situar els tubs de l’emissari i captació de la dessalinitzadora, ara danyats, més alluyats del riu. Altres mesures que es reclamen són l’eliminació d’estructures dures com esculleres i espigons de la franja costanera i del propi riu, afavorir la laminació lateral en cas de crescudes importants i la reducció de la sobreexplotació dels aqüífers per garantir uns cabals mínims.

El manifest també demana a les administracions que facin un pas endavant per protegir, promoure i ajudar a les activitats agrícoles identificades com adaptades i compatibles amb les característiques hidrològiques i climàtiques pròpies de la plana i el delta de la Tordera. A zona de la desembocadura els experts ressalten la necessitat d’una morforegeneració, és a dir, la recuperació de la morfologia pròpia del l’espai i d’aquells elements que ho fan possible (cabals, transport de sediments, espais naturals…). Això garantiria el manteniment de la seva funció ambiental, actualment molt limitada, així com la redistribució natural de sorres imprescindibles per al manteniment de les platges.

Cal recordar que la Tordera i els seus afluents principals són espai natural protegit per la legislació europea, es demana una ampliació dels seus límits que inclogui les ribes i riberes, i que en cap cas s’hi facin actuacions que atemptin vers els valors i les espècies que el fan mereixedor de la figura de protecció ZEC XN2000. Els signants del manifest consideren que la recent crescuda i les conseqüències derivades són una oportunitat única per corregir errors del passat i per aprofitar els beneficis i l’experiència que la tempesta Glòria i la Torderada ens han proporcionat.

Futures accions

El manifest es farà arribar a totes les administracions implicades amb les que es sol·licitaran reunions. Els propers 5 i 6 de març, en el marc de les jornades de “Gestió i Governança de recursos naturals” que es celebrarà al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, es farà una lectura del manifest i posterior debat. Per altra banda, es seguiran recollint adhesions i es programaran accions als municipis de les que s’informarà puntualment.