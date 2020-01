Medi ambient

S'inicia la descarbonització de la producció elèctrica a Mallorca

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) celebra, que amb l'inici del nou any, dos dels motors han deixat de funcionar com a part del desmantellament progressiu de la central tèrmica del Murterar d'Alcúdia. Una passa que no te volta enrera i que era una passa imprescindible per a la transició energètica necessària, imprescindible i urgent per abordar amb responsabilitat la crisi climàtica.

Tot i així, el GOB remarca que "farà falta encara molta feina per avançar en la planificació territorial de les noves infrastructures de producció energètica per evitar errors com la dispersió de parcs fotovoltaics en sòl rústic en mans de pocs inversors que monopolitzin un cop més la producció elèctrica renovable evitant l'opotunitat de que les renovables esdeguenguin una eina de democratització de la producció energètica, adaptada a la realitat territorial, salvaguardant el sòl rústic i preveient la utilització de les superfícies ja urbanitzades. També caldrà abordar amb inversions polítiques d'eficiència i sobretot de racionalització de la demanda que no pot seguir creixent i pretenent no assumir més canvis que els tecnologics. El canvi de model és també necessàriament un canvi de model de consum i també de model econòmic en general.

Per al GOB, "el repte energètic és gran i imprescindible. Celebram una passa indispensable i continuarem treballant, amb la força i legitimitat que ens donen els nostres socis, per aconseguir una transició energètica urgent, justa i sostenible".

Una fita feta realitat gràcies a les demandes reiterades i arguments de la lluita ecologista.

Han estat molts anys d'incidir en un tema clau, quan la problemàtica del canvi climàtic no era encara tan present ni al debat polític ni social. Al 2010 el GOB presentà l'informe "El carbó: combustible pel canvi climàtic" en el que exposàvem els impactes de la producció elèctrica amb carbó i demanàrem a la llavors Consellera Vives, la creació d'una Mesa de Diàleg pe futur energètic perquè estàvem segurs que aquest futur s'havia de planificar amb prou temps per fer-ho bé, sobretot en relació a la seguretat de subministrament i els llocs de feina associats. La Mesa no es creà mai i al 2011 començàrem a reclamar una Llei de canvi climàtic i la planificació del tancament progressiu de la central tèrmica des Murterar.

Res de tot això estava en absolut previst ni a la planificació energètica, ni al debat polític. Al 2015 insistirem amb la descarbonització del sistema elèctric. I no va ser fins 2017 que vàrem poder celebrar per primer cop, l'anunci de la decisió de la Direcció General d'Energia de abordar el tancament de la central. Vàrem haver però de reaccionar després contundentment contra la negativa del Ministeri a autoritzar el tancament. Per primer cop però, les peticions ecologistes s'alienaven amb la demanda del govern de les Illes.

Al 2018 juntament amb el Observatorio de la sostenibilidad llançàrem als mitjans de l'estat i als locals 5 raons més pel tancament des Murterar i al mes de desembre de 2018, juntament amb les entitats de la Xarxa de Sobirania Energètica, férem la darrera acció a la central per reclamar el tancament.