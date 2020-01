Complex Petroquímic

Poble Lliure: "L'incendi posa de manifest un cop més, les mancances en quant a la seguretat d'aquesta indústria"

Poble Lliure (PL) ha assenyalat en un comunicat que l'incendi al complex petroquímic del Camp de Tarragona "posa de manifest un cop més, les mancances en quant a la seguretat d'aquesta indústria". Recorda que fa uns mesos es va produir una fuga d'amoníac que acabava amb la vida d'un treballador, i ahir un incendi que va derivar en una explosió que va acabar amb la vida de dues persones i amb fortes conseqüències sobre el territori".

Remarca que "no són pocs els incidents que han passat al voltant d'aquest complex i, tot i això, veiem que segueixen passant dia rere dia, fet que ens fa pensar en que cal fer un replantejament sobre aquesta qüestió per tal de construir un entorn on poder viure amb tranquil·litat".

Per a PL, "són moltes les preguntes que ens fem a dia d'avui. Ens agradaria saber quins són els motius que van dur a que es produís aquest incendi. Si s'havien establert les mesures preventives suficients, i en cas de que fos així, per quins motius no es van complir i per què es va permetre que no es complissin". També indica, que tot i comptar amb un programa de seguretat complet, "veiem com es segueixen produint incidents d'aquest tipus".

Sobre la situació de pànic que es va generar, l'organització considera que "és del tot necessari que la indústria petroquímica faci un esforç de transparència davant de la població per evitar repetir situacions d'aquest tipus". També valora el mal desplegament del PLASEQCAT, que "no va fer sonar les sirenes fins una hora més tard de l'explosió, mentre anava donant missatges poc clars i tant sols per xarxes socials".

Davant d'aquestes situacions, PL apunta que "ens urgeix un cop més plantejar un debat de país en el qual es posi sobre la taula la necessitat d'un major equilibri territorial. Cal recordar que indústries com la petroquímica o la nuclear que afecten a les comarques del sud del territori haurien de contribuir econòmicament en el desenvolupament de la zona. No obstant, veiem les grans mancances que pateixen aquestes comarques en molts àmbits com per exemple el transport públic".

En aquesta línia, PL consodera que es necessari:

-Analitzar les causes que han produït l'incendi i aplicar mesures preventives per evitar que es pugui tornar a repetir.

-Augmentar els controls sobre la indústria petroquímica per tal de garantir la seguretat i la salut dels treballadors.

-Realitzar controls sobre les emissions de les fàbriques i obligar a les empreses a utilitzar mètodes que les redueixin dràsticament.

-Realitzar un esforç de transparència amb el territori, donant a conèixer l'activitat que es realitza en el centres de producció, els productes amb els que es tracta, els treballs que es realitzen, etc.

-Apostar per la formació laboral i l'estabilitat tant dels treballadors propis de les empreses productores com els de les empreses subcontractades.

-Posar més recursos en el PLASEQCAT par tal de tenir que sigui realment eficaç en casos d'emergència