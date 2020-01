lluita institucional

La renúncia de la CUP Tarragona a la sobrerepresentació als consells d’administració de les empreses municipals permetrà que els treballadors hi puguin participar

A l’inici del mandat actual, l’equip de Ricomà va oferir a la CUP disposar de sobrerepresentació als consells d’administració de les empreses municipals, a canvi dels seus vots per investir-lo. La CUP va renunciar a la segona cadira que els oferien ERC i ECP demanant que aquesta es cedís a un representant dels treballadors.

Més de mig any després d’aquella renúncia i davant la inacció del govern per incorporar representants dels treballadors, el passat 20 de gener, el grup municipal de la CUP feia públic que havia tingut accés a un informe jurídic que avalava de forma tècnica aquesta incorporació als consells d’administració.

L’informe, realitzat el mandat anterior i ocultat a l’oposició, contempla l’opció d’incorporar als consells d’administració un representant dels treballadors amb veu i vot, com a fórmula que garanteix realment la participació d’aquests en els òrgans d’administració i de control de l’empresa. Per aquest motiu, la CUP va sol·licitar incloure un punt de debat sobre la incorporació de representants dels treballadors en l’ordre del dia de les sessions de les diferents empreses, que van tenir lloc ahir.

Malgrat el punt de debat no va ser inclòs, en els pertinents informes de Presidència, es va comunicar el compromís de disposar d’un reglament per fer efectiva aquesta incorporació. La renúncia que va fer la CUP el passat juny va generar que a les empreses, en comptes de 15 administradors, n’hi hagi 14, i això farà possible la fàcil inclusió dels treballadors als consells d’administració.

La CUP celebrem que el govern municipal, per fi, hagi decidit posar fil a l’agulla per tal que els treballadors de les empreses municipals tinguin representació als respectius consells d’administració, alhora que demanem que s’hi redueixi la representació dels diferents partits polítics a un representant per grup municipal.