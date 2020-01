Urbanisme

La Plataforma Salvem la Ciutat Vella s'oposa al nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades pel PERI

Dimecres, 22 de gener de 2020 la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet hq demanat a través d'instància reunió urgent amb el Govern municipal de Santa Coloma de Gramenet per parlar del nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA del PERI. Aquest projecte es va presentar dimarts, 21 de gener, a la Junta del Govern Local.

De manera reiterada, des del mes de maig de 2018, la Plataforma Salvem la Ciutat Vella, havia demanat a l'Ajuntament que s'avingui a negociar la modificació del PERI, per tal de convertir el que fins ara considera un projecte especulatiu en un projecte al servei de la ciutadania. En les reunions celebrades amb el govern municipal s'havia demanat que preservi el centre històric i el dret dels veïns de seguir vivint a les seves cases, construeixi habitatge públic de lloguer assequible, faci zones verdes i dignifiqui el barri. "Malauradament, no ha estat possible l'entesa amb els representants municipals. L'enderroc recent de l'antiga fonda de Can Coronel (edificació de més de cent anys) va evidenciar un cop més la falta de voluntat política per conservar el patrimoni històric de Santa Coloma de Gramenet", remarca la plataforma

Malgrat que l'anterior equip de govern municipal va accedir a alguna de les reivindicacions de la Plataforma, en concret salvar de l'enderroc l'antic Estudi Nou del carrer Pedró 14, i es va comprometre a deixar que segueixin vivint a les seves cases a alguns veïns afectats dels carrers Vistalegre i Pedró. Segons, la plataforma "l'actual equip de govern no sembla interessat en propiciar les converses amb els representants de la Plataforma. Per això, aquesta s'està plantejant altres possibilitats per aturar un pla urbanístic que considera ple d'irregularitats, especulatiu, perjudicial per a la ciutat de les quals informarem els propers dies".