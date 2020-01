Dos desnonaments a Mataró vulneren el nou decret-llei de la Generalitat

. La PACC vol remarcar que la situació vulnerable d’aquestes famílies està del tot acreditada pels serveis socials i per l’aprovació de Mesa d’Emergència. Malgrat tot això, encara no ha arribat cap alternativa ni oferta de lloguer social, és més, durant el darrer curs, ja han hagut d’aturar el desnonament a peu de carrer diverses vegades.



Des de la plataforma es vol fer incís del caràcter flagrant i a contra-llei d’aquests desnonaments: fins i tot en el cas del llançament que promou el Banc Santander la Generalitat dóna la raó a la família i a la plataforma i ha activat un expedient sancionador contra el banc, entenent que s’està saltant la seva responsabilitat d’oferir un lloguer social.



A tot això, cal sumar-hi que a traves de les actes judicials, les activistes de la PACC preveuen un fort desplegament policial per evitar que una concentració de veïnes aturi els desnonaments de dijous. Des de la plataforma volen alertar de la possibilitat de que es repeteixi un escenari com el del passat març del 2019:



Per aquest motiu, la PACC reclama l’aturada immediata dels desnonaments . A la vegada, la plataforma crida a la ciutat i els seus veïns a revoltar-se contra aquesta injusta situació i preparar-se, si cal, per fer front a la intervenció policial i aturar els desnonaments. Per tot això, convoquen una roda de premsa.



A la convocatòria, s’hi afegeix la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme, per denunciar que el mateix dijous 23 de gener han d’afrontar també un desnonament a Premià de Mar, el 2n llançament contra una família per execució hipotecària, promogut pel banc BBVA .



