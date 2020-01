lluita sindical

CNT convoca mobilitzacions continuades en Productes Florida

La Secció Sindical de CNT a Productes Florida ha convocat una bateria de mobilitzacions de durada indefinida i de dos dies a la setmana per exigir que es respectin els seus drets laborals i s'acabi amb l'explotació que estan patint.

La situació dels treballadors i treballadores que presten serveis a la planta càrnia de Productes Florida (Almassora) s'ha tornat crítica. És una de les últimes empreses en què segueix operant la falsa cooperativa Servicarne després de les resolucions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social en el conjunt de l'Estat.

Productes Florida va afavorir la creació d'una empresa interposada anomenada Elaborats Sant Lucre -sent també reconeguda com de cessió il·legal per la inspecció- que ha absorbit de forma arbitrària només a alguns treballadors / es de Servicarne que li interessaven. La resta, continua prestant serveis a la cooperativa en règim de fals autònom.

Servicarne, amb la conformitat de Florida, ha optat per reduir el salari i la jornada laboral dels seus treballadors / es fins a límits que amb prou feines arriba per a la supervivència. Intenten que es produeixin baixes voluntàries massives de la cooperativa per evitar les contractacions a través del Règim General de la S. Social, però els treballadors / es de Servicarne sempre han tingut una resistència i capacitat de lluita incansable.

Per tot això, CNT ha convocat mobilitzacions tots els dimarts i dijous a la tarda, a la sortida de centre de treball, per a seguir informant a la població de l'explotació i abusos que es viuen a l'interior i per exigir-li a Productes Florida la contractació laboral directa que els pertany legalment.