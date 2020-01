Occità

3a edició de la Dictada Occitana a Mallorca

El proper dissabte tindà lloc la 3a edició de la Dictada Occitana a Mallorca i 23a des dels inicis, el dictat en llengua occitana que es fa simultàniament a més de 40 localitats d'Occitània i els Països Catalans.

L'acte se celebrarà a les 11h la Sala d'Actes de la Biblioteca Pública de Palma - Can Sales, organitzat per Òc Mallorca, en col·laboració amb Can Sales i la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

El dictat és obert a tothom, tant si saben escriure en occità com si no n'han sentit mai ni un mot. Serà un acte festiu i de germanor per acostar-se a la llengua i cultura germanes de lan ostra.

Hi haurà premis i en acabar es farà una berenada per a tots els assistents.