Temporal Glòria

"L'avaria a la MAT evidencia les greus mancances del model"

Una incidència en un punt i l’afectació és total a la xarxa. Aquí es demostra la fragilitat del model de gran transport: quan cau una torre de la MAT més de 4000.000 punts queden sense llum, com REE reconeix, apunta la Pataforma No a la MAT.

Els opositors a la MAT remarquen les deficiències greus de plantejament. "Planejada per zones forestals i de difícil accés, amb la gran destrossa del territori que això suposa, exposades a les grans incidències dels temporals, per tant amb més risc d'incidències. I amb gran dificultat per reparar les avaries, cosa que obliga a moure excavadores i obrir camins, o sigui, a més destrossa del territori".

També indiquen que Dependència energètica. Mentrestant REE aprofita per lloar les virtuts de la interconnexió amb França obviant i tapant les grans deficiències del model i de la seva construcció.

Asseguren que "a més a més REE aprofita també per llançar titulars ambigus i poc rigorosos, parlant de destrosses a una torre sense especificar que són pel temporal, que poden voler crear opinió en contra de la lluita contra la MAT. Veieu la saca de mentides que ens van engorgar per poder-la construïr?"

Reivindiquen un nou model energètic al nostre territori, de producció renovable i distribuït a prop dels centres de consum, que faci innecessari el model caduc de les grans línies de transport i que ens aporti una major autonomia energètica.