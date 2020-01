Temporal Glòria

“Badalona pel Clima” insta al Govern municipal adoptar polítiques de protecció del medi natural litoral

Demanen i exigeixen la corresponsabilitat entre l'administració municipal, la ciutadania i totes les seves entitats representatives.

La plataforma "Badalona pel Clima" ha fet una a l'Ajuntament de Badalona a fer mans i mànigues per adoptar polítiques de protecció del medi natural litoral, a mitigar les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle a nivell local (causants principals del canvi climàtic que estem patint) i a prendre mesures concretes per a l'adaptació i resiliència municipal front al canvi climàtic.

Considera que les destrosses d'aquests dies a les costes mediterrànies en general i del litoral badaloní en particular, produïdes per la forta llevantada i onatge de la tempesta Gloria són, indiscutiblement, les dramàtiques conseqüències del canvi climàtic en el que estem plenament immersos.

Apunta que la inacció per part dels governs de tot el món, malgrat els advertiments del Panell Intergovernamental d'Experts de Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU, contrasta de manera rotunda amb la gravetat del moment.

I és que "la desaparició d’una part del pont del petroli, i tota la resta de destrosses que ha patit el nostre litoral no són producte de l'atzar o de la mala sort, sinó la lògica conseqüència d'un model de creixement urbanístic i ocupació intensiva del

front marítim i de promoció de ports i espigons que no respecten la dinàmica del cicle natural. Un model urbanístic que no respecta ni la llei de Costes i que té per únic objectiu afavorir l'especulació immobiliària", remarca la plataforma.

"Badalona Pel Clima" s'ofereix per treballar conjuntament per a la redacció d'una declaració d'emergència climàtica, que inclogui l'adopció de compromisos d'acció de govern per fer front a l'emergència climàtica sense més dilacions!