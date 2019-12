Produït a Europa, bombardejat al Iemen

Antimilitarisme

Produ´t a Europa, bombardejat al Iemen

La Cort Penal Internacional ha d'investigar la responsabilitat de les empreses i actors polítics per la seva complicitat en presumptes crims de guerra comesos al Iemen

Eurofighter, Tornados, bombes de la sèrie MK 80 – Les armes europees són emprades en la guerra al Iemen, i existeixen nombroses i fiables evidències que ho demostren. Estan llavors els empresaris d'armes i els oficials que autoritzen les exportacions ajudant i instigant presumptes crims de guerra, comesos per la coalició militar liderada per l'Aràbia Saudita i la Unió dels Emirats Àrabs (EAU) al Iemen? Aquesta qüestió està al centre d'una innovadora Comunicació lliurada a l'Oficina del Fiscal (OTP) de la Cort Penal Internacional (CPI) l'11 de desembre de 2019.

En una Comunicació conjunta el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Mwatana for Human Rights, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Amnesty International, la Campaign Against Arms Trade i Rete Disarmo demanen a la Oficina del Fiscal de la CPI, que s’investigui la responsabilitat legal dels actors empresarials i polítics d’Alemanya, França, Itàlia, Espanya i el Regne Unit.

El comunicat se centra en el paper de les següents empreses: Airbus Defence and Space S.A. (Espanya), Airbus Defence and Space GmbH (Alemanya), BAE Systems Plc. (Regne Unit), Dassault Aviation S.A. (França), Leonardo S.p.A. (Itàlia), MBDA UK Ltd. (Regne Unit), MBDA France S.A.S. (França), Raytheon Systems Ltd. (Regne Unit), Rheinmetall AG (Alemanya) a través de su subsidiaria RMW Italia (Itàlia) i Thales (França).

A pesar dels atacs documentats a cases de civils, mercats, hospitals i escoles, perpetrats per la coalició militar liderada per Aràbia Saudita i els EAU, diverses empreses transnacionals basades a Europa, van continuar i continuen subministrant armes, munició i suport logístic a l'Aràbia Saudita i els EAU. Oficials de governs europeus van autoritzar les exportacions a través de la concessió de llicències.

“Els atacs aeris perpetrats per la coalició liderada per l'Aràbia Saudita i els EAU han causat una terrible destrucció al Iemen. Les armes produïdes i exportades pels EUA i Europa han permès aquesta destrucció. Després de cinc anys en guerra, les incomptables víctimes iemenites mereixen una recerca fiable sobre tots els responsables dels crims dels quals han estat víctimes, incloent aquells potencialment còmplices. Esperem que la Cort Penal Internacional pugui tenir un paper clau a posar fi a l'actual falta de rendició de comptes al Iemen”, apunta Radhya Almutawakel, presidenta de l'organització iemenita Mwatana for Human Rights.

“Les empreses europees – i indirectament els Estats europeus – s'han beneficiat de l'exportació d'armes a la coalició liderada per l'Aràbia Saudita i els EAU. Al mateix temps, aquestes armes s'usen al Iemen en violacions de la llei humanitària internacional que poden constituir crims de guerra”, apunta Linde Bryk, assessora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en nom de les organitzacions que han presentat aquesta Comunicació. “En buscar una recerca sobre els executius d'empreses i els responsables de les autoritats europees, la Comunicació busca responsabilitzar a aquells que venen armes a països que han comès crims de guerra".

La Comunicació de 350 pàgines redactada per l’ECCHR i substanciada per les evidències recollides per Mwatana al Iemen, detalla 26 bombardejos perpetrats per la coalició liderada per l'Aràbia Saudita i els EAU, bombardejos que podrien constituir crims de guerra sota l'Estatut de Roma.

En el marc d’aquesta acció, Ali Jameel visitarà Barcelona els dies 16, 17, 18 de desembre convidat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Jameel, activista, membre i investigador de Mwatana for Human Rights participarà el dimarts 17 en una roda de premsa juntament amb Linde Bryk, assessora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), on s’exposaran els detalls de la denúncia pel que fa a les exportacions espanyoles recollides en la Comunicació i les conclusions de les investigacions dutes a terme per les diferents organitzacions. També participaran el periodista de eldiario.es Pol Pareja i el coordinador i investigador del Centre Delàs, Jordi Calvo. La roda de premsa per presentar la investigació sobre la responsabilitat de les empreses i actors polítics espanyols per la seva complicitat en presumptes crims de guerra comesos al Iemen tindrà lloc a la Seu de LaFede.cat (carrer Tàpies 1-3, Barcelona) a les 11:30h.

Per a més informació:

Consulta l'Informe del cas.

Consulta el document Q&A (Pregustes y respostes sobre el cas