Nova nadala contra la repressió

25 músics de tot Catalunya s’han unit per reinterpretar dues nadales típiques catalanes i dedicar-les als presos polítics, en el marc del programa de ràdio 'Nadal a la presó'.

Ahir es va penjar a youtube una nova nadala contra la repressió que ja ha superat les 4.000 visites. 25 músics de tot Catalunya s’han unit per reinterpretar dues nadales típiques catalanes i dedicar-les als presos polítics, en el marc del programa de ràdio 'Nadal a la presó'. Entre tots ells han arranjat aquest medley nadalenc amb una nova lletra creada especialment per a l’ocasió.

‘Nadal a la presó’, és un programa de ràdio dedicat als presos polítics que es fa des de l'any passat (al qual participaren els familiars dels presos, el futbolista Xavi Hernàndez, els cantants Gerard Quintana, Lluís Gavaldà i Alguer Miquel i l'actriu Montserrat Carulla). El dia de Nadal les emissores de ràdio local ofereixen un programa especial ‘Nadal a la presó’, dedicat als presos polítics. Algunes emissores són pròximes als centres penitenciaris dels dirigents encausats per l’1-O, com ara Ràdio Sant Joan, Ràdio Santpedor, 103.3 FM de Valls i Vilafant 107.3 FM. Algunes altres, d’arreu del país, simplement emeten un programa en què intervenen familiars i amics dels presoners, que explicaran com celebren les festes.

Fa dos anys es va penjar a youtube el vídeo de la versió antirepressiva de l'exitosa nadala "Quan somrius" de Josep Thió que ha superat les 225.00 visites. El videoclip de la versió d'Òminum Cultural de l'èxit de Josep Thió publicat l'any 2000 (la "versió original” penjada l'any 2011 a youtube porta unes 129.000 visualitzacions i ha estat superada per la versió antirepressiva) conté imatges de diversos cantants i de la cantada de nadales antirepressives del 2017 davant dels Ajuntaments (i la presó Model de Barcelona) sota el lema "Un cant a la llibertat" convocades ahir pels Comitès de Defensa de la República (CDR), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural (OC) i Crida per la Democràcia.