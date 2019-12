ni presos ni exiliats

Milers de persones s'apleguen a les Marxes de Torxes per la llibertat dels presos polítics i els exiliats

Aquesta nit Centenars de persones han recorregut el centre de Barcelona amb torxes enceses per reclamar la llibertat de "tots els presos i preses polítics", tant els condemnats com els que encara estan en presó preventiva, i el retorn dels exiliats.

La marxa, convocada pel col·lectiu Rescat, ha comptat amb el suport de la CDR, l'ANC i orgnaitzacions de l'Esquerra Independentista. La mobilitzacions ha començat a la plaça Universitat i s'ha acabat a la plaça del Rei, a tocar de Sant Jaume, on s'ha cantat Els segadors i s'han llegit poemes reivindicant la fi de la repressió. Amb la torxa a la mà, els assistents han il·luminat els carrers mentre proferien proclames com ara "Amnistia i llibertat", "Buch, dimissió", "A terra els murs de les presons", "No hi ha negociació amb gent a la presó" o "Us volem a casa".

Els convocants han celebrat l’alliberament de tres dels CDR detinguts però han demanat “seguir lluitant” per tota la resta de presos i exiliats.

A més, també han recordat els ferits de l’1 d’octubre i els de les manifestacions per la sentència. La marxa ha comptat amb el suport d’entitats antirepressives, col·lectius i grups com ara Alerta Solidària i també sectors vinculats a la CUP. Des d’Alerta Solidària han reivindicat l’arxivament de la causa dels detinguts el 23 de setembre.