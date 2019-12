La doctrina Junqueras

Per Ferran Espada. Publicat a la secció d'Opinió de El Punt Avui el 20 de desembre de 2019.

La sentència dictada ahir pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la immunitat d’Oriol Junqueras com a eurodiputat és una brutal garrotada jurídica al Tribunal Suprem i al sistema judicial espanyol. Les conseqüències directes són aplicables evidentment, sobre el president d’ERC, que hauria de ser posat en llibertat, amb l’anul·lació d’una sentència dictada sobre la base de la vulneració del dret fonamental de representació política d’un eurodiputat. En segon lloc hi ha les derivades que pugui tenir en el cas del president Puigdemont i Toni Comín, que també podran accedir a l’escó del Parlament Europeu gràcies a aquest procediment impulsat per l’advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde. Però la sentència es pot qualificar d’històrica i va molt més enllà perquè genera jurisprudència general i permetrà evitar que cap altre estat membre de la UE pugui vulnerar drets fonamentals d’eurodiputats com ha fet l’Estat espanyol. És el que ja podem anomenar a partir d’ara la doctrina Junqueras sobre el respecte a la immunitat dels eurodiputats. El Tribunal de Luxemburg deixa absolutament clar que un ciutadà adquireix la condició de membre del Parlament Europeu des del moment de la proclamació dels resultats de les eleccions. I gaudeix, des d’aquest moment, de la immunitat pertinent que impedeix aplicar-li cap procediment judicial sense el previ permís de l’eurocambra. Per tant, el Suprem va sentenciar Junqueras obviant que existia la immunitat. Que a sobre, en ple revés històric, la justícia espanyola hagi fet coincidir la sentència d’inhabilitació del president Torra per una simple pancarta de reivindicació dels drets fonamentals és absolutament patètic. Finalment, la sentència del TJUE tindrà també impacte polític. El govern espanyol va emetre ahir un ambigu comunicat i haurà de definir-se clarament a favor de fer efectiva la regressió de la repressió judicial. Per exemple mitjançant l’advocacia de l’Estat. Luxemburg és una oportunitat i una pista d’aterratge perquè el PSOE admeti l’error que ha suposat la judicialització del conflicte polític. En cas contrari, ERC ja ha deixat clar que la investidura difícilment tirarà endavant. Pedro Sánchez tria.