Repressió

Centenars de persones reben Txevi Buigas a Folgueroles

Buigas ha despenjat simbòlicament i entre aplaudiments la pancarta que demanava la seva llibertat a la plaça Verdaguer

Centenars de veïns han fet una emotiva rebuda aquest dissabte a la tarda a Txevi Buigas després després que hagi passat gairebé tres mesos empresonat a Soto del Real. Buigas ha despenjat simbòlicament i entre aplaudiments la pancarta que demanava la seva llibertat a la plaça Verdaguer. La pancarta estava penjada a l'ajuntament de la vil·la i al text '#TotsSomTxevi' i 'Llibertat' l'acompanyava un dibuix de la seva cara i un ocell sortint d'una gàbia.

Mentre continua la instrucció del cas, el folguerolenc haurà de comparèixer cada dilluns al jutjat més proper al seu lloc de residència, no pot sortir de l’estat espanyol, se li ha retirat el passaport i ha d’estar ben localizable si la justícia el reclama. En l’acte d’aquest dissabte a la plaça de Folgueroles, sota la pluja, hi ha parlat entre d’altres els alcaldes de Folgueroles, Vilanova de Sau i Sant Pere de Torelló.

Dijous passat, Buigas i dues persones més (Xavier Duch i Eduard Garzón) van ser posats en llibertat després de pagar una fiança de 5.000 euros per a cadascun. Membres dels CDR acusats en un primer moment de terroristes en la ratzia policial del passat 23 d'octubre, on van ser detingudes 7 persones. Hi ha dues que encara resten a la presó de Soto del Real.