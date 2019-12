Català

"Som 10 milions, som una llengua" campanya per aturar el secessionisme lingüístic

Més de 11.500 persones han signat el manifest de la campanya "Som 10 milions, som una llengua" per demanar que les administracions públiques treballin conjuntament per la llengua catalana i aturin el secessionisme lingüístic. La campanya està impulsada per la Plataforma per la Llengua.

La Plataforma recorda que «El català és, lingüísticament, una de les llengües més unitàries del seu entorn, especialment si es compara amb altres com ara l’alemany, l’italià, el portuguès o el mateix castellà».

Per l'organisme de defensa de la llengua catalana, «aquesta unitat lingüística no s’hauria de veure en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerés, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. De fet, l’existència d’aquestes denominacions alternatives fa evident que el català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra».