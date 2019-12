Drets i llibertats

#LaResposta, associar-se a l’Obra Cultural Balear

"Necessitam que la societat s'impliqui en #LaResposta", han remarcat des de l'entitat que, a més, es proposa com a organització d'epicentre i obre la porta a qualsevol persona que s'hi vulgui adherir."

L’Obra Cultural Balear (OCB) fa una crida a tota la societat mallorquina perquè faci una passa endavant i passi a formar part de la major entitat de les Illes que treballa pels drets i les llibertats civils, des de fa més de 50 anys, i amb prop de quatre mil socis compromesos.



“Necessitam una resposta a la inflació de l'extrema dreta antimallorquina, les retallades i el qüestionament constant dels drets civils; les retallades a la llibertat d'expressió; l’existència de presos i exiliats polítics; el qüestionament permanent de l'autogovern de les Illes, l’infrafinançament i espoliació fiscal; els atacs als drets lingüístics dels catalanoparlants; l’incompliment del decret d'usos lingüístics pels mateixos consellers del Govern que el varen aprovar; la retallada dels pressuposts dedicats a cultura; la manca d'espais públics per a fer actes culturals a Palma; i, marcant un greuge sense precedents, la multa de 55.000 euros a l'OCB per acollir un concert de Cucorba a Can Alcover."



"Per tot això, necessitam que la societat s'impliqui en #LaResposta", han remarcat des de l'entitat que, a més, es proposa com a organització d'epicentre i obre la porta a qualsevol persona que s'hi vulgui adherir.



L'OCB anima així a fer-se soci de l'entitat i a participar de tota l’activitat de qualsevol de les les delegacions que fan una Mallorca més forta i digna. Multitud de delegacions i revistes locals, i una agenda anual amb centenars d’activitats que nodreixen els nostres pobles i barris de propostes culturals ben diverses, lúdiques, festives i reivindicatives necessiten la resposta de la gent. A més, a Palma, l’espai de cultura de Can Alcover necessita continuar essent la casa de tothom, acollint activitats i reunions de dotzenes d’entitats d’arreu de Mallorca. «Perquè així sigui, necessitam que engradeixis l’OCB. Tu també tens #LaResposta», ha conclòs l'OCB.