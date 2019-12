Cortes espanyoles

"Altaveu, lletra i puny” de les reivindicacions del poble català a les Cortes espanyoles

Mireia Vehí i Albert Botran, han emès vots nuls a través de paperetes on hi figuraven les paraules “amnistia i autodeterminació”

La CUP Per la Ruptura ha participat avui de la sessió constituent del congrés espanyo. És el primer cop que els dos diputats ocupen els seus escons i ho fan per ser “altaveu, lletra i puny” de les reivindicacions del poble català. L’objectiu és portar el conflicte al Congrés espanyol, evidenciar que cal una ruptura amb el Règim del 78 per exercir els drets fonamentals i que no hi haurà resolució dels conflicte democràtic sense el previ reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles i l’amnistia per totes les represaliades polítiques.

A la votació de la mesa, Mireia Vehí i Albert Botran, han emès vots nuls a través de paperetes on hi figuraven les paraules “amnistia i autodeterminació” per la presidència del Congrés espanyol i les vicepresidències. En canvi, a la votació de les quatre secretaries de la mesa, la CUP ha optat per participar del cordó sanitari contra l’extrema dreta de Vox i així impedir que el partit feixista tingui representació a les secretaries de la mesa del Congrés, l’òrgan determinant per l’ordenació del debat parlamentari. A les vicepresidències no s'ha pogut repetir la mateixa operació perquè el partits que han tingut opció de vetar l'entrada de VOX no ho han fet. El PP però també el PSOE, que per tal d'assegurar-se la Vicepresidència primera, enlloc de la segona, no ha volgut repartir els seus vots.

La formació s'ha ofert per a contribuir a fer el cordó sanitari a l'extrema dreta i no facilitar l’entrada de Vox, deixant clar que sempre que es pugui restar un espai d'influència pel feixisme actuaran en conseqüència.

En relació a la constitució dels grups parlamentaris, la CUP ja ha mostrat la voluntat de pertànyer al grup mixt. Davant la possibilitat de formar un grup propi amb Junts per Catalunya, la CUP considera que un grup unitari implicaria una pèrdua significativa de la pluralitat i que cal potenciar les diferents veus independentistes que tenen representació al Congrés. També per convertir-se en un mirall dels altres partits independentistes, que han deixat oberta la possibilitat a facilitar un govern del PSOE a canvi d’una negociació inexistent per un diàleg que l’Estat espanyol ja s’ha negat a mantenir. Els anticapitalistes creuen que les iniciatives conjuntes amb altres forces sobiranistes s’han de basar en l’acció política, prioritzant els interessos del país i no del partit, i que això no passa per la constitució d’un grup propi sinó per la defensa teòrica i pràctica del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió.