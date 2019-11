Solidaritat

Suport i benvinguda a Parets del Vallès als joves empresonats per les protestes contra la sentència

Unes 200 persones han rebut en David i l'Álvaro a la plaça de la Vila de Parets del Vallès. Els dos joves van ser detinguts i empresonats per les les manifestacions posteriors a la sentència del Tribunal Suprem espanyol.

Els dos veïns de Parets han romàs 17 dies tancats a la presó de la Roca.

Eels pares dels dos joves que han agraït el suport rebut de la gent del poble durant tots aquests dies.

El grup de suport als dos veïns empresonats i ara en llibertat han publicat un comunicat en què rcorden que es troben en llibertat, però que la detenció va ser injusta i que els motiu per continuar protestant continuen vigents:

"I avui sí, en David i l’Álvaro són a Parets, a casa, però no els busqueu aquí a la plaça, no hi són perquè seria molt perillós per a ells. Tot i que el jutge considera provat el seu arrelament i que no hi ha risc de fuga, sí que creu que hi ha perill de reiteració delictiva i, com a mesura cautelar, els ha prohibit assistir a qualsevol manifestació convocada a Catalunya. Per això no els podreu veure ara i aquí, però com que no ens hi resignem, d’acord amb les famílies, us emplacem a anar totes plegades fins al seu carrer, davant de casa seva, perquè sentin el nostre suport i el nostre escalf. Com que la INjustícia espanyola no els deixa estar entre nosaltres, nosaltres anirem fins a ells!"

Centenars de persones fan una benvinguda als dos joves de #Parets del Vallès alliberats, l'Álvaro i el David, empresonats per les mobilitzacions contra la sentència.pic.twitter.com/fpkqla8nJa — Llibertat.cat (@Llibertatcat) November 4, 2019