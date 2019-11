Manifest per l’alliberament de l’Álvaro i el David

El divendres 18 d’octubre a la matinada en David i l’Álvaro, dos joves del nostre poble de només 20 anys, van ser detinguts al carrer Aragó de Barcelona pels Mossos d’Esquadra. Van ser acusats de desordres públics, danys i atemptat contra l’autoritat, i s’han passat 17 dies tancats a la presó de Quatre Camins.

Avui, gràcies a la gran tasca dels advocats d’Alerta Solidària i especialment a l’Eduardo Cáliz, han estat posats en llibertat, els tenim a Parets, a casa, on han d’estar. I sí, estem contentes, però no oblidem.

. No oblidem que aquell dia volien tornar a casa i els van segrestar.

. No oblidem que la Brimo els va apallissar, que tenien ferides i hematomes per tot el cos, fins i tot al cap i a la cara, i que els van haver de fer punts de sutura.

. No oblidem que la versió de la policia no s’aguanta per enlloc, que cap agent va resultar ferit, només el David i l’Álvaro.

. No oblidem que les acusacions que recauen sobre ells són genèriques i incongruents.

. No oblidem tampoc que cal demanar responsabilitats polítiques per les intolerables actuacions que està duent a terme els mossos d’esquadra.

. i sobretot no oblidem que l'Álvaro i el David també han estat presos polítics. Sí, presos polítics que han hagut de passar per un malson!

Són presos polítics perquè la INjustícia espanyola i l’estat espanyol no coneix la separació de poders i Espanya actua com un estat repressor i dictatorial que no pretén altra cosa que espantar-nos i desmobilitzar-nos. I no podran!

Volen que deixem de lluitar pels nostres drets i per les nostres llibertats. I no ho farem!

I sobretot, recordem que encara hi ha gent que està a la presó, que hi tenim 25 joves des de la sentència, les detingudes el 23 de setembre i els presos i preses que hi porten gairebé dos anys. No descansarem fins que siguin tots a casa!

Des de Parets demanem la fi d’aquesta ràtzia repressiva, l’arxivament de les causes obertes i la llibertat per a totes les detingudes.

Famílies, això no s’ha acabat, aquí ens teniu per a tot el que necessiteu! Parets està amb vosaltres!

I avui sí, en David i l’Álvaro són a Parets, a casa, però no els busqueu aquí a la plaça, no hi són perquè seria molt perillós per a ells. Tot i que el jutge considera provat el seu arrelament i que no hi ha risc de fuga, sí que creu que hi ha perill de reiteració delictiva i, com a mesura cautelar, els ha prohibit assistir a qualsevol manifestació convocada a Catalunya. Per això no els podreu veure ara i aquí, però com que no ens hi resignem, d’acord amb les famílies, us emplacem a anar totes plegades fins al seu carrer, davant de casa seva, perquè sentin el nostre suport i el nostre escalf. Com que la INjustícia espanyola no els deixa estar entre nosaltres, nosaltres anirem fins a ells!

Que no es quedin sense sentir que Parets els ha trobat a faltar i que estem contents que siguin a casa!

Parets del Vallès, 4 de novembre de 2019.