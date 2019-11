municipalització de serveis

Presentació de la Plataforma "Granollers contra les privatitzacions"

Aquest divendres, la Plataforma "Granollers contra les privatitzacions" s'ha presentat al Centre Cívic de Jaume Oller del barri de Tres Torres de Granollers.

Totes les exposicions han estat fetes per membres de la plataforma. S'ha parlat de la constitució de la plataforma, al juliol passat, formada per organitzacions d'esquerres i persones independents, passant a explicar el recorregut de la LLei Aragonès, així com les conseqüències que pot tenir en els àmbits afectat (Sanitat, Educació, Serveis d'atenció a les Persones)

si el Parlament l'arriba a aprovar (s'ha recordat que només la CUP i Catalunya en Comú-Podem la rebutgen en la seva totalitat, mentre que els altres grups han presentat esmenes parcials. Els arguments explicats han incidit en que consolida i obre la porta a noves privatitzacions de serveis públics. I que, malgrat tot, se segueix posant el focus en el preu i no en la qualitat dels serveis, un fet que va en contra de la qualitat i que aprofundeix en la precarietat laboral. Exemples de serveis afectats, que podrien ser externalitzats: planificació familiar, serveis ginecològics, pediàtrics; preescolar 0-6, educació especial, menjador escolar, monitoratge; cures de les persones, geriatria...

La plataforma defensa rotundament que tots els serveis públics siguin de titularitat, gestió i provisió 100% pública, sense retallades, sense privatitzacions, sense externalitzacions.

La plataforma ha anunciat que prepara un acte en forma de taula rodona on partidaris i crítics de la Llei Aragonès hi puguin debatre conjuntament. Igualment, té previst porta la presentació a altres barris de Granollers.