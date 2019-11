La Plataforma per la Llengua demanda El Mundo per difamació

La Plataforma per la Llengua ha presentat una demanda judicial contra el diari El Mundo per intromissió il·legítima en el seu dret a l'honor. L'entitat ho ha fet després que el passat 2 de desembre del 2018 aquest diari publiqués un article, signat per Ramon Aguiló Obrador -a qui també s'ha demandat-, en que s'assenyalava "libre albedrío para los que incitan a matar guardias civiles y se mofan de las víctimas del terrorismo, ese es el ideario de la Plataforma per la Llengua".

En la demanda presentada al jutjat de primera instància de Barcelona es denuncia que aquesta afirmació denigra la dignitat i l'honor de la Plataforma per la Llengua, una entitat que fa més de 25 anys que treballa de manera cívica en la promoció i defensa de la llengua catalana i que té prop de 20.000 socis que també són atacats per aquesta difamació. La notícia, que es titulava "El insaciable rencor del catalanismo", acusa, per tant, l'entitat de donar suport al terrorisme, la qual cosa suposa una difamació i una voluntat d'estigmatitzar de manera molt roïna i perillosa.

Davant d'aquest flagrant supòsit d'intromissió il·legítima en el dret a l'honor, els serveis jurídics de l'entitat entenen que l'actuació del Sr. Aguiló -i la del mitjà que li dona recer- és menyspreable i que supera el límit de no fer servir frases o expressions injurioses, denigrants, ultratjants o ofensives que les separarien de la llibertat d'expressió.

Per tot això, la Plataforma per la Llengua sol·licita el rescabalament del dany moral ocasionat amb una indemnització de 30.000 euros que haurien de satisfer les dues parts demandades, el diari i l'autor de l'article, en cas d'una sentència favorable. L'entitat destinarà aquests diners a impulsar accions de promoció del català entre els joves.

L'ONG del català va impulsar aquesta demanda el passat mes de desembre i l'ha pogut tirar endavant gràcies al suport econòmic de 865 persones, que van fer donatius que ara permetran costejar les accions judicials contra aquest mitjà de comunicació.