Patrimoni

La CUP Tarragona emplaça Ricomà a protegir el patrimoni paisatgístic de la Budellera

La CUP de Tarragona no es dona per vençuda en la defensa de l’espai de la Budellera i recorda a Pau Ricomà que un dels compromisos a canvi de la seva investidura va ser, precisament, modificar el POUM per acabar amb el PPU-24 i, així, preservar l’Anella Verda. De moment, però, no s’han vist passes fermes en aquest sentit.

La formació anticapitalista considera que seria “una temeritat” desenvolupar el pla urbanístic de la Budellera (PPU-24) sense disposar d’un informe sobre el valor paisatgístic integral de la zona afectada pel pla parcial. La consellera Laia Estrada recorda que el desplegament del PPU-24 “no compta amb el vistiplau d’experts en territori i arqueologia, com l’ICAC, l’Observatori del Paisatge o el professorat del Departament de Geografia de la URV”. Per això Estrada lamenta que encara resti pendent “valorar arqueològicament, ecològicament i paisatgística la zona de la Budellera”, una proposta que ja van defensar la primavera del 2017, mitjançant una moció que, malgrat no va ser aprovada, va comptar amb els vots favorables d’ERC.

Prèviament al desplegament del PPU-24 hi havia estudis que ja indicaven l’elevat valor patrimonial, històric i ecològic de la Budellera, segons afirma la consellera Eva Miguel. El que està pendent, però, és “elaborar un estudi integral paisatgístic en el qual arqueòlegs i geògrafs avaluïn els components històrics i naturals que es posaran el perill amb el desplegament del pla urbanístic de la Budellera”. En definitiva, la CUP demana al govern de Ricomà que requereixi la intervenció de l’ICAC, la URV i l’Observatori del Paisatge per estudiar la zona, valorar la possibilitat d’ampliar la categoria de protecció a tot l’entorn i, d’aquesta manera, conservar i posar en valor tot l’espai de la Budellera.