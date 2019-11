Amiant

Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l'Amiant lliuren 10.000 signatures al president Torra

Aquest dijous, els Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant han presentat al Molt Honorable President de la Generalitat Quim Torra les 10.000 signatures recollides per la campanya contra l’amiant i les seves conseqüències: Cens de l’amiant instal·lat a Catalunya;desamiantat total, prioritat d’edificis públics; revisions mèdiques post-ocupacionals a tot el personal que va estar exposat a l’amiant i subvencions i coordinació per a I+D de mètodes de curació de malalties relacionades amb l’amiant, especialment del mesotelioma.

Després de la reunió amb el president dela Generalitat, s'ha acordat, "acceptar la incorporació dels jubilats de Macosa-Alstom afectats per l’amiant a la comissió interdepartamental, aprovada pel govern de la Generalitat el 22 d’octubre del 2019, que té com a objectiu preparar un pla nacional per erradicar l’amiant. Aquesta comissió es reunirà per primera vegada abans de finalitzar l’any 2019; realitzar un acte conjunt amb el President de la Generalitat, Quim Torra, i l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquest acte es farà a les torres de les Aigües del Poblenou i aquesta comissió donarà caràcter prioritari a les mesures que s’hagin de prendre per aplicar las revisions mèdiques post-ocupacionals a tot el personal que ha estat exposat a l’amiant.