Insubmissió

Elisenda Paluzie participarà aquest dijous a la presentació del llibre “Manual de desobediència civil”

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, serà present el proper dijous, 21 de novembre, a la presentació del llibre “Manual de desobediència civil”, d'Edicions Saldonar, tot un èxit de vendes que subratlla la importància de les estratègies noviolentes per transformar la societat.



La presentació comptarà també amb Paul Engler, coautor de la versió original del llibre “This is an Uprising”; i Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural. La taula rodona serà moderada per l’escriptora i activista Liz Castro.

L’acte tindrà lloc dijous, 21 de novembre, a les 19 h a la Casa del Llibre (rambla Catalunya, 37, Barcelona).