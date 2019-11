Dones EIR: «Els feminicidis només són la punta de l’iceberg del sistema masclista»

Les representants de l’agrupació Dones de l’Esquerra Independentista de Reus (Dones EIR) han ofert una roda de premsa en relació al 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Des del col·lectiu Endavant (OSAN), la Marta Curull alarma dels 32 feminicidis aquest any als Països Catalans i recorda que «aquesta xifra només són la part visible de l’iceberg» i segueix, «és l'última conseqüència d’un seguit de violències normalitzades, d’un sistema que legitima i perpetua les violències masclistes».

Curull anomena els rols de gènere, la pressió estètica, la pobresa, les agressions sexuals o les violacions com exemples del sistema de violències contra les dones. A més, la representant d’Endavant (OSAN) lamenta que tant el sistema judicial com l’Estat i la seva legislació «juguen al costat del patriarcat». Curull posa com exemples la llei d’estrangeria, el desmantellament dels serveis públics o la reforma laboral i es posiciona en contra de la Llei Aragonès.

Francina Segura, com a representant de l’Hora Violeta, col·lectiu feminista a Reus, celebra les mobilitzacions massives dels últims anys en relació al feminisme però alerta que la lluita ha de ser cada dia. Segura ha continuat animant a tothom a assistir als diferents actes que s’organitzen en relació al 25N:

Divendres dia 22, a les 20h: Comerç Solidari a la Plaça de la Farinera

Dissabte dia 23 a les 12h: Cercavila des del Casal Despertaferro de Reus cap el Mercat del Carrilet, on es farà un Vermut Feminista, l’actualització del mural i un taller de pancartes.

Diumenge dia 24, a les 19h: Marxa de torxes des de la Plaça de la Font de Tarragona, organitzat per Cau de Llunes.

Dilluns dia 25, a les 12h: Exposició a la plaça del Mercadal on es visibilitzaran els diferents casos de feminicidis i agressions i la resposta judicial que ha tingut cada cas.

Dilluns dia 25, a les 18h: Manifestació unitària organitzada per la Plataforma 25N des de la Plaça de la Font de Tarragona fins el Palau de Justícia.

Per últim, Marta Llorens, regidora de la CUP a Reus, ha parlat sobre el Pla Local de Polítiques per la Igualtat, que es presentarà a ple el proper divendres dia 29. Llorens destaca que es tracta d’un pla necessari i per tant el grup municipal l’afavorirà. No obstant, la regidora cupaire troba a faltar algunes millores i lamenta que els col·lectius no se’ls hagi donat l’oportunitat de fer-hi esmenes públicament «sigui com a representants de col·lectius feministes o bé com a dones a títol personal».

Llorens anomena algunes modificacions que l’agrupació Dones EIR creu importants per al Pla Local de Polítiques per la Igualtat. Per exemple, la regidora parla sobre la importància de tractar l’aspecte generacional i no només del nombre equitatiu entre homes i dones. Llorens, també critica que «no hi ha una anàlisi prou exhaustiva en termes d’habitatge i pobresa energètica» i mira amb cert recel el protagonisme de l’home en el Pla, quan «s’hauria de donar prioritat al nombre de les dones que surten d’aquest context de violència i abús».

Marta Llorens també reivindica l’enlluernament de tots els carrers, així com augmentar el nombre de parades del transport públic perquè les dones puguin parar més a prop de casa. Finalment, Llorens anuncia que la CUP Reus presentarà el proper 29 de novembre una proposta de declaració al Ple Municipal per tal de fer front a la violència institucional.