Caixabank insta el desnonament de l’Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona

Tot seguit reproduïm un comunicat de l'Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona en motiu de l'anunci de desnonament:

"Us comuniquem que la societat Building Center, filial de Caixabank, i propietària de l’espai que ocupa actualment l’Ateneu Popular Salvadora Catà, ha instat judicialment un procés de desnonament al Jutjat de primera instancia número 1 de Girona.



Aquesta decisió ha estat presa de manera unilateral sense comunicació prèvia i incompliment la promesa que havia mantingut l’entitat immobiliària d’oferir acords d’arrendament social o inclòs una opció a compra un cop finalitzat el termini del contracte de cessió d’ús acordat.



Òbviament lamentem la decisió presa per la filial de CaixaBank i exigim que aquesta retiri la demanda judicial i s’assegui a una taula de negociació per trobar un acord.



Com sabeu, l’Ateneu Popular Salvadora Catà va començar la seva activitat l’1 de maig del 2015, amb l’objectiu d’esdevenir un punt referencial dels moviments socials de Girona. Podem dir amb orgull que en aquests darrers 4 anys s’ha convertit en un espai imprescindible per la ciutat. Han estat centenars d’activitats polítiques, socials i culturals que ha acollit l’ateneu. Així mateix, ha esdevingut un catalitzador de les mobilitzacions socials més rellevants en els darrers anys. La ciutat de Girona no es pot permetre perdre aquest patrimoni que s’ha treballat de manera autogestionada i absolutament autònoma de qualsevol partit polític o institució. Reivindiquem doncs la necessitat de l’existència d’espais d’autorganització popular amb una clara visió transformadora.



Per això, demanem a tots els col·lectius, entitats i veïnes de Girona el seu recolzament a l’Ateneu Popular Salvadora Catà. I anunciem així mateix una campanya de denúncia pública contra l’ànim especulador de CaixaBank, que ha incomplert el pacte mantingut i que, una vegada més, prioritza la seva activat econòmica abusiva per sobre dels interessos socials.

Assemblea de l’Ateneu Popular Salvadora Catà

Divendres 8 de novembre del 2019"



Les adhesions a la campanya de suport es poden realitzar telemàticament http://www.ateneusalvadoracata.cat/salvadoracatanomarxem/