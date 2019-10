Tres prioritats del Tsunami pels propers dies

La primera, és que les marxes d'avui, demà i demà passat, la vaga d'estudiants, la vaga general de divendres i la manifestació unitària siguin un èxit absolut. Des de Tsunami treballem perquè cadascuna de les més de 275.000 gotes que ja formen la nostra xarxa concentrin esforços a fer que totes les accions siguin un èxit. Tot el protagonisme a les iniciatives en marxa. Aviat hi haurà noves convocatòries de Tsunami. La propera acció s'anunciarà quan siguem milers de gotes connectades amb l'app.

La segona prioritat és que l'app estigui instal·lada i validada al màxim nombre possible de telèfons. L'aplicació ens permetrà actuar amb molta més precisió i eficàcia en el llarg camí de la desobediència civil no violenta que comença. Per validar-la, busqueu persones que tinguin els codis QR. Són molt més a prop del que us penseu; pot ser la veïna, el forner o un familiar.

La tercera prioritat és que, tot i la brutalitat policial d'aquests dies, completament Inacceptable l per la qual exigim que s'assumeixin responsabilitats polítiques, sempre cal impedir, en qualsevol acció, que algú pugui promoure la violència o transformar l'acció en actes violents. Tsunami Democràtic només impulsa accions en el marc de la disciplina no violenta. La no violència és l'estratègia fonamental del nostre moviment, per convicció i per efectivitat: ho demostren repetidament els moviments de desobediència civil de les darreres dècades.

Cal recordar, a més, que la noviolència és l'eina més potent que tenim per fer evident la demofòbia de l'Estat espanyol, que fins ara només ha utilitzat la força, la violència l la repressió per abordar aquest conflicte polític. L'Estat i les forces de seguretat treballen per fomentar i provocar la violència. Per això, cal oposar-hi la força no violenta de la gent mobilitzada en defensa dels drets i llibertats.

Que ningú ho dubti: avui som més forts que fa unes setmanes. Hem tornat a prendre la iniciativa, i sabem el que estem fent i cap a on anem: hem reobert un nou cicle d'empoderament ciutadà, i ha començat un llarg camí per acumular forces que han de permetre i garantir una desobediència civil massiva. Cada pas nou ha de ser un pas endavant. Per això, el que hem començat no té marxa enrere. l no s'aturarà fins que l'estat espanyol reconegui que ha d'afrontar el problema polític que planteja la ciutadania de Catalunya a través del diàleg l de l'exercici democràtic.

Ens refermem en la convicció de Gandhi, que compartim:

"La no violència és la força més gran a disposició de la humanitat".