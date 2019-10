Resposta sentència

Els Mossos detenen l'exregidor de la CUP Mataró i militant de Poble Lliure Juli Cuéllar quan desallotjaven l'N-II

Alerta Solidària ha denunciat a través del seu compte oficial de Twitter que hi ha hagut tres detencions durant les protestes per la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés sobiranista que s’han organitzat al llarg del dia arreu de Catalunya. Els Mossos d’Esquadra havien confirmat a mitja tarda dues detencions, una a Barcelona i una altra a Mataró. A aquestes dues, el col·lectiu d’advocats en suma una tercera a Lleida.

Juli Cuéllar

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'exregidor de la CUP Mataró i militant de Poble Lliure Juli Cuéllar, en el marc de l'operació per desallotjar els manifestants que havien tallat l'N-II per protestar contra la sentència del Suprem. Fonts del partit mataroní han confirmat que Cuéllar ha estat arrestat aquest dilluns a la tarda. Segons Mataró Audiovisual, fonts dels Mossos han indicat que ha estat detingut per atemptat contra l'autoritat.

🎥 Moment en què els Mossos detenen un membre de la CUP davant l'estació de Mataró, al Maresme, durant les protestes per la #SentènciaProcés. #SentènciaCatRàdio pic.twitter.com/TChdiIbn5u — Catalunya Informació (@Catinformacio) October 14, 2019

El detingut a l'aeroport de Barcelona és de veí de Sabadell

Segons el Diari de Sabadell, Jordi Monllor és vei de la capital del Vallès Occidental. Aquest mitjà assegura que ho ha confirmat l’activista local Isidre Soler i la parella de Monllor, Laia. “M’ha trucat des de la comissaria de El Prat, diu que està bé i tranquil però que no sap quan li podran fer l’atestat perquè tots els Mossos són fora”, explica la Laia.

Segons ha pogut el diari, a les diligències policials Monllor només se l’acusa de desobediència. Se l’ha detingut cap a les cinc de la tarda quan, segons la seva parella, intercedia per un manifestant que estava sent colpejat per la policia. “S’ha posat al mig i ha començat a dir als policies ‘prou’ i ‘pareu de pegar-lo'”, explica la Laia, “ell diu que no ha pegat ningú, però com que és un home corpulent se l’han endut". Aquest mitjà també diu que a l'aeroport es va detenir a una altre persona, però de moment no s'ha confirmat aquesta detenció.