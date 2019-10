La Intersindical-CSC, la USTEC, la CGT, el CAU, sindicats d’estudiants i la FaPaC convoquen la comunitat educativa i universitària a una manifestació contra la repressió a la gent jove dijous a la tarda

La INTERSINDICAL-CSC, la USTEC·STES (IAC), la CGT Catalunya, el CAU-IAC, el Sindicat d'Estudiants, el SEPC, Docents per la República, Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República Catalana), Universitats pels Drets Civils, l’ANC (Sectorial d'Educació, Universitats i Recerca per la Independència) i la FaPaC han convocat dijous una manifestació a la Plaça Universitat de Barcelona (18.30h) en defensa de la llibertat i els drets de ciutadania i contra la repressió de la gent jove amb el lema: «Pels drets i les llibertats, prou repressió: NO TOQUEU EL NOSTRE JOVENT!». Les entitats també criden a concentrar-se el mateix dijous a les portes dels centres universitaris durant el matí i a les portes dels centres educatius en acabar l'horari lectiu del migdia per llegir un manifest conjunt.

En els darrers dies, centenars de milers de persones han sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble. Moltes d'elles són joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular.

Les organitzacions convocats consideren que la resposta dels aparells policials estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digna d'un estat autoritari: pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamental.

Així mateix, les entitats educadores consideren que el seu deure és fomentar sempre el diàleg, l'esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics, i la resolució democràtica de conflictes.

