La Intersindical-CSC demana la dimissió del conseller d’Educació

Davant les recents declaracions del conseller Josep Bargalló, i veient que no hi ha hagut ni tan sols una rectificació o disculpa oficial immediata com es podria esperar, sinó que més aviat sembla que se’l vol justificar, la Intersindical-CSC creu que la situació és prou greu i irresponsable com per haver de demanar la seva dimissió.

S’espera d’un conseller que respecti les reivindicacions, les manifestacions i que defensi l’escola pública i els seus treballadors en tots els contextos, i en cap cas es poden permetre faltes de respecte com les que lamentablement hem pogut escoltar i que ataquen directament la dignitat dels treballadors públics.

Per més que des del Departament d’Educació s'al·legui que són frases tretes de context i de l’àmbit privat, el conseller va pronunciar aquestes frases ofensives i grolleres en públic i en conversa directa amb manifestants a peu de carrer.

En tant que la conversa era, fins on sabem, sobre el decret de plantilles, també volem aprofitar aquest comunicat per reiterar que apostem per derogar-lo per complet perquè l’entenem com un mecanisme que fomenta, des del Departament, la precarietat, l’explotació i el nepotisme, característiques que haurien de quedar totalment excloses del sistema educatiu públic.