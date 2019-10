La CUP Tarragona fa públiques propostes per fer front als pisos buits, frenar l'encariment dels pisos de lloguer i garantir el dret a l'habitatge

La consellera Eva Miguel ha expressat que l’habitatge constitueix una problemàtica greu que afecta al conjunt de la població, on el govern anterior “ni tant sols va tenir la voluntat de desplegar mesures dins del poc marge que permet la llei als governs municipals”. A més, Miguel apunta que una de les conseqüències d’aquesta problemàtica sigui una nova bombolla immobiliària, tal i com venen apuntant els preus desorbitats dels pisos de lloguer que propicien l’endeutament de la gent, ja que finalment opten per hipotecar-se.

D’aquesta manera, la Candidatura d’Unitat Popular presenta dues línies d’actuació per fer front als pisos buits, frenar l’encariment dels preus del lloguer i garantir el dret a l’habitatge. La primera consistiria en augmentar el Parc Municipal de Lloguer Social, a través de l’ús del tanteig i retracte i incrementant-ne la partida pressupostària del 2020.

La segona línia d’actuació aniria per la via de la penalització, tal i com ha explicat la consellera Laia Estrada, amb l’objectiu de mobilitzar el parc de pisos buits a través de dues mesures: per una banda, redactar “un reglament o ordenança que ens permeti verificar quin immoble té caràcter de desocupat permanentment” i, una vegada identificats aquests immobles, aplicar un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, una de les propostes de modificació d’ordenances fiscals.

Per altra banda, per tal de poder aplicar les sancions corresponents a “infraccions molt greus” a entitats bancàries que acumulen pisos buits és necessari que des de l’Ajuntament s’impulsin polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat per ser llogats. Així ho especifica l’informe realitzat pel Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona, a petició de la CUP. La formació cupaire proposa que aquestes ajudes per la rehabilitació d’immobles estiguin condicionades a que aquests estiguin destinats a lloguer social.

Totes aquestes propostes en presentaran en forma de moció al proper Consell Plenari ordinari d’octubre i també seran presentades i negociades amb el conseller Jordi Fortuny dins el debat sobre les esmenes a les Ordenances Municipals, juntament amb la resta de propostes.