Per la República

La CUP fa una crida a totes les forces democràtiques per impulsar l'Assemblea de càrrecs electes

La CUP ha fet públic aques dissabte una proposta per trobar una sortida al conflicte polític que ha concretat després de tenir una reunió amb la majoria de càrrecs electes de la formació, ja que considera que el Govern ha demostrat manifestament la seva incapacitat i no pot tenir el suport de la CUP. "Però qui proposa eleccions ho fan per calmar i desmobilitzar el poble, que és l’únic que pot moure aquesta situació", ha afirmat el diputat Carles Riera

Davant d'aquesta situació, la CUP ha fet una crida a tots els càrrecs electes del País a donar suport a la mobilització continuada i exigir una Taula Internacional per l’Autodeterminació, l’Amnistia i la Llibertat que possibiliti la concreció d’aquestes mesures:

- el final de la repressió, l’alliberament de tots els presos i preses polítiques i les detingudes aquests dies, i l’amnistia total

- la llibertat per dur a termes polítiques socials i econòmiques sense restriccions imposades per l’Estat

- l’exercici de l’autodeterminació.

Amb l'objectiu que es pugui decidir en llibertat aposta per la continuïtat de les mobilitzacions, amb l’esperança que puguin ser massives, transversals i pacífiques, acompanyades d’assemblees populars a cada poble i cada barri per tal de preparar-les.

Així com també, fa una crida a tots e càrrecs electes de totes les forces democràtiques del país, diputats, regidors, alcaldes i alcaldesses, a trobar-se en una Trobada de Càrrecs Electes aquest dilluns 21 d’octubre per concretar el programa de reivindicació que adrecem a la comunitat internacional per trobar una sortida democràtica en clau d’autodeterminació a l’atzucac plantejat per l’Estat.

Amb l'objectiu de trobar-se amb les organitzacions polítiques i civils i de defensa dels drets humans i cridar cap a una Taula Internacional per l’Autodeterminació, l’Amnistia i la Llibertat.